Індекс Української біржі в четвер зріс на 0,27%, ПФТС - на 0,74%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 20 грудня, виріс на 0,27% - до 946,34 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 43 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,2 млн грн, на строковому ринку - 14,8 млн грн.

Лідерами підвищення вартості стали цінні папери "Донбасенерго" (+1,16%), "Азовсталі" (+1,08%), Єнакіївського металургійного заводу (+0,96%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів піднявся на 0,74% - до 324,54 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 334,3 млн грн, з них на ОВДП припало 227,9 млн грн, на акції підприємств - 1,4 млн грн, на облігації підприємств - 103,9 млн грн.