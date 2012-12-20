Індекс Української біржі в четвер зріс на 0,27%, ПФТС - на 0,74%
19:27, 20 грудня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 20 грудня, виріс на 0,27% - до 946,34 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 43 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,2 млн грн, на строковому ринку - 14,8 млн грн.
Лідерами підвищення вартості стали цінні папери "Донбасенерго" (+1,16%), "Азовсталі" (+1,08%), Єнакіївського металургійного заводу (+0,96%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів піднявся на 0,74% - до 324,54 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 334,3 млн грн, з них на ОВДП припало 227,9 млн грн, на акції підприємств - 1,4 млн грн, на облігації підприємств - 103,9 млн грн.
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