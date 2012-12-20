Фонд державного майна України за підсумками торгів на "Східно-Європейській фондовій біржі» продав 8,24% акцій газопостачального підприємства «Київоблгаз» за 21,7 млн ​​грн.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на веб-сайті біржі.

Згідно з повідомленням, всього було реалізовано 2 млн 780,695 тис. акцій за ціною 7,8 грн за штуку.

Ім'я покупця біржа не розкриває.

Довідка УНІАН. Компанія з газопостачання та газифікації «Київоблгаз» (м. Боярка, Київська обл.). Займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ в Київській області.

33,24% акцій «Київоблгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 31,0159% - ЗАТ «КУА АПФ «Національний резерв» (м. Київ).

Компанія в січні-вересні 2012 року отримала збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 203,504 млн грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли її чистий прибуток становив 6,002 млн грн.