Співвласник «Дельта Банку» Лагун заявив, що купує «Кредитпромбанк» за 1 долар

Співвласник «Дельта Банку» (м. Київ) Микола Лагун купує «Кредитпромбанк» (м. Київ) за символічну ціну 1 долар. Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню «Економічна правда».

«Ми справді досягли згоди з усіма акціонерами «Кредитпромбанку» про придбання 100%-го пакету його акцій. Зараз ми проходимо процедуру узгодження угоди в Антимонопольному комітеті України та Нацбанку...», - сказав Лагун.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц.р. представник одного з кредиторів «Кредитпромбанку» заявив агентству, що міноритарії «Кредитпромбанку», які стали його акціонерами в результаті реструктуризації заборгованості банку перед кредиторами, ухвалюватимуть консолідоване рішення про можливий продаж акцій.

У жовтні 2010 року пул іноземних кредиторів домовився про реструктуризацію заборгованості «Кредитпромбанку» на загальну суму 400 млн дол. У результаті домовленостей була здійснена конвертація короткострокових кредитів на загальну суму близько 300 млн дол. у більш довгі інструменти, інша частина - на рівні 100 млн дол. інвестована в акціонерний капітал.

Для придбання акцій кредиторами була створена кіпрська компанія Kalouma Holdings Limited, яка в результаті проведеної в 2011 році допемісії стала власником 47,783% «Кредитпромбанку».

Довідка УНІАН. ПАТ «Кредитпромбанк» створене в 1997 році і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 12,548 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 9,931 млрд грн, зобов'язання - 10,433 млрд грн, статутний капітал - 2,636 млрд грн, власний капітал - 2,115 млрд грн.

«Кредитпромбанк» у січні-вересні ц.р. отримав чистий прибуток 2,9 млн грн.

Основними акціонерами банку є компанії Kalouma Holdings Limited (Кіпр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кіпр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ірландія) - 23,5%.

Акціонерами компанії Kalouma Holdings Limited є 28 іноземних фінансових інститутів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку.