Шанси на продовження зниження фондових ринків зараз незначні - експерт

Шанси на продовження зниження фондових ринків найближчим часом незначні.

Таку точку зору висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, «рівень 1415-1420 пунктів для ф'ючерсів на індекс S&P c великою ймовірністю стане рівнем підтримки, навіть незважаючи на запланований Кінець Світу. У ніч з четверга на п'ятницю ми стали свідками того, як ірраціональні рішення можуть бути багаторазово посилені кондиціями низької ліквідності. Річ у тому, що вже після закриття американських бірж прийшли новини про те, що голосування щодо так званого «плану Б», авторами якого є представники республіканської партії, не відбудеться, і хтось зробив висновок про те, що це погана новина».

Як відзначив аналітик, в результаті ф'ючерси на S&P 500 за кілька хвилин знизилися більш ніж на 3%, проте так само швидко відіграли половину втрат. При цьому реакція азіатських ринків була набагато стриманіша, і в середньому зниження на минулій сесії становило близько 0,5%.

«Далі подивимося на суть того, що сталося. По-перше, ніхто не очікував угоди із запобігання «фіскального обриву» в найближчі дні, значить, її відсутність - це не привід для розладу. Тим більше, ми знаємо, що у цього плану республіканців не було жодного шансу бути підписаним Бараком Обамою. У результаті можемо ще раз повторити запитання: так у чому проблема? Можлива відповідь: в рядах республіканської партії намітився розкол між помірним ядром (готовим іти на компроміс) і консервативною окраїною (не готовою прийняти необхідність підвищення податків і скромні масштаби урізання видатків бюджету)», - пояснив П.Ілляшенко.

Однак, на його думку, в цьому випадку ми знову маємо справу з позитивною новиною. Наприклад, розкол (якщо це дійсно має місце) затягне переговори, але якість домовленості набагато важливіша за терміновість її досягнення. Продуктом компромісу між президентом США і нерадикалами від партії республіканців може стати дійсно збалансований підхід, який міститиме мінімум скорочення держвидатків - що є критичним для продовження зростання економіки США.Потрібно пам'ятати, що в умовах «балансової рецесії» скорочення витрат бюджету надає набагато більший негативний вплив на економіку, ніж зростання податків.

«У результаті, як не глянь, реакція ринків в тому вигляді, в якому ми це бачимо зараз - це ірраціональність», - зробив висновок П.Ілляшенко.