Український бізнесмен Андрій Веревський увійшов до 9-ки мільярдерів ВФБ

Варшава. Український підприємець Андрій Веревський, який контролює один з найбільших агропромислових холдингів в Україні - компанію Kernel, увійшов до дев'ятки бізнесменів, активи яких коштують на Варшавській фондовій біржі більше мільярда злотих (1USD=3,1PLN), згідно з рейтингом газети Puls Biznesu.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, 38-ми річний підприємець посів сьому сходинку у рейтингу з результатом 2,08 млрд злотих (670 млн дол.), що на 4% більше його торішнього результату.

Вартість усієї компанії Kernel, що дебютувала на Варшавському фондовому ринку в 2007 році, яка в минулому році увійшла до списку "блакитних фішок" польського ринку, на останньому закритті становила близько 1,760 млрд дол

А.Веревскому належить 38,2% акцій компанії Kernel.

Перше місце в рейтингу посів польський бізнесмен Міхал Соловов, який, з-поміж інших активів, володіє компанією Cersanit, що працює також і в Україні. Його активи на Варшавській біржі газета Puls Biznesu оцінює у 5,8 млрд злотих (або майже 1,9 млрд дол.), що майже на третину більше, ніж роком раніше.

Останню сходинку в рейтингу посів Даріуш Мілек, що володіє, серед іншого, мережею взуття ССС, з активами в 1,13 млрд злотих (близько 365 млн дол., +60%).

Всі "мільярдери" Варшавської біржі збільшили свої активи за рік на 11% - до 26,6 млрд злотих або 8,4 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Kernel у минулому 2012 фінансовому році, що закінчився 31 червня, скоротив чистий прибуток на 9% - до 206,7 млн ​​доларів за зростання виручки на 14% - до майже 2,2 млрд дол.

У поточному фінансовому році компанія планує збільшити чистий прибуток на 4% - до 215 млн доларів, виручку - до 2,4 млрд доларів.

У агрохолдинг Kernel входять близько 70 компаній різної спеціалізації, але одними з головних джерел його доходів є переробка і продаж соняшникової олії та експорт зернових.

Kernel є найбільшою за капіталізацією українською компанією з 11, що котируються на головному майданчику польського ринку, і її папери на останньому закритті в четвер, 20 грудня, коштували на 185% дорожче, ніж у перший день торгів.