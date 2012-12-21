Український фондовий ринок у п'ятницю закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 21 грудня, знизився на 0,71% - до 939,62 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 72,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 54,4 млн грн, на строковому ринку - 18,5 млн грн.

Лідерами підвищення вартості стали цінні папери "Центренерго" (+1,43%), Єнакіївського металургійного заводу (+0,1%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів піднявся на 0,36% - до 325,71 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 14,2 млн грн, з яких усе припало на акції підприємств.