«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» ОВДП на 12,101 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Дельта Банку» на загальну суму 12,101 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ОВДП планується реалізувати 15 лотами.

Дата акцепту - 21 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Дельта Банк» зареєстрований 9 лютого 2006 року. На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.