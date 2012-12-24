Компанія «Агропостачтрейдинг» придбала 4,97% акцій «Одесагазу»

Одеська аграрна компанія «Агропостачтрейдинг» придбала на фондовій біржі ПФТС 4,97% держпакет акцій газопостачального підприємства "Одесагаз", повідомили УНІАН у прес-службі Фонду держмайна України.

Початкова ціна реалізованого держпакету становила 14 млн 227 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації «Одесагаз» (м. Одеса) спеціалізується на транспортуванні і подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

На даний час чотири компанії - "ЗЕМАРЕ Лтд", "РЕЙШУРЕ Лтд", "САМЕНКО Лтд" і VOREAN HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED володіють однаковими - по 20,3% - пакетами акцій цього підприємства.