Індекс Української біржі знизився на 0,37%, індекс ПФТС - на 0,29%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 24 грудня, знизився на 0,37% - до 936,10 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 63,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 37,9 млн грн, на строковому ринку - 25,8 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери "Донбасенерго" (-1,98%), "Укрнафти" (-1,80%), "Центренерго" (-1,72%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,29% - до 324,79 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 73,9 млн грн, з них на ОВДП припало 60 млн грн, на акції 12 млн грн, на облігації підприємств - 1,5 млн грн.