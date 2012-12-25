Кіпрська компанія отримає контроль над «Дубномолоко», «Комо-Експорт» та «Українською сирною компанією»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії Fromer Holding Limited (Лімасол, Кіпр) придбати частку в компаніях «Дубномолоко» (Рівненська область), «Комо-експорт» та «Українська сирна компанія» (обидві - Луцьк), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління цих компаній.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Нагадаємо, раніше кіпрська компанія Fromer Holding Limited збиралася придбати 99,92% статутного капіталу ПАТ «Дубномолоко», що належали станом на 3-й квартал 2012 року компанії MG West Milk Limited (Кіпр).

Довідка УНІАН. Сироробне підприємство «Дубномолоко» входить до складу ТОВ «Торговий дім «Західна молочна група».

Торговий дім «Західна молочна група» заснований в 2002 році і є одним з провідних українських виробників і дистриб'юторів твердих і плавлених сирів. Підприємства "Дубномолоко", "Бродівський завод сухого знежиреного молока" і "Новоград-Волинський сиркомбінат", що входять до нього, випускають продукцію під ТМ "КОМО" та "Звягель".

ТОВ "Комо-Експорт" і ТОВ "Українська сирна компанія» займаються торгівлею молочними продуктами, рослинними оліями і жирами.