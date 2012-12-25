НБУ запропонував акціонерам ВДЦП викупити їхні акції за номіналом для створення Розрахункового центру

Національний банк України (НБУ) запропонував акціонерам Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) викупити їхні акції за номіналом з метою створення в подальшому на базі даного депозитарію Розрахункового центру.

Як повідомив УНІАН керівник групи радників при ВДЦП Микола Швецов, така пропозиція була озвучена представником НБУ під час проведених сьогодні позачергових зборів акціонерів ВДЦП. Відповідно до закону "Про депозитарну систему" частка НБУ в створюваній структурі повинна становити не менше 75%, в той час як сьогодні НБУ є власником 22,8% акцій ВДЦП.

Як зазначив М.Швецов, ця пропозиція не викликала якихось видимих ​​заперечень з боку акціонерів, збори яких взяли до відома озвучену НБУ пропозицію. За його словами, дану оферту НБУ планує закрити, вочевидь, до кінця першого кварталу наступного року.

За інформацією М.Швецова, збори акціонерів також внесли зміни в статутні документи ВДЦП, скасувавши обмеження на володіння НБУ пакетом акцій ВДЦП більше 25% статутного фонду.

Нагадаємо, рада Національного банку України (НБУ) рекомендувала правлінню Нацбанку створити Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках на базі ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (ВДЦП).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. ухвалила Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення центрального депозитарію, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. Ця норма викликала критику з боку фондовиків, які звинуватили державу в спробі монополізувати послуги розрахунку і клірингу на фондовому ринку.

1 жовтня ц.р. стало відомо, що Президент України 22 вересня ц.р. підписав Закон України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».

Всеукраїнський депозитарій цінних паперів створений в 2008 р. До складу його засновників увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (усього 22 засновники).