Український фондовий ринок у вівторок закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 25 грудня, виріс на 1,20% - до 947,38 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 36,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,7 млн грн, на строковому ринку - 8,3 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Донбасенерго" (+2,37%), "Центренерго" (+2,03%), Алчевського металургійного комбінату (1,68%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,38% - до 320,31 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 494 млн грн, з них на ОВДП припало 450,6 млн грн, на акції - 41 млн грн, на облігації підприємств - 2 млн грн.