Український фондовий ринок у 2012 році став одним з лідерів падіння серед країн, що розвиваються
За результатами 2012 року, Україна зайняла друге місце за рівнем падіння національного фондового ринку серед країн світу, що розвиваються, повідомляє газета Financial Times.
Перше місце в рейтингу авторитетне фінансове видання присвоїло Кіпру.
Як повідомляє видання, на фондовому ринку України цього року падіння цін акцій становило 35%. Фондовий ринок Кіпру, що переживає економічну кризу, впав на 60%.
Водночас, найбільш успішними за результатами року стали біржі Венесуели та Туреччини, продемонструвавши зростання ринку на понад 50%.
За оцінкою Financial Times, показник стану національного фондового ринку матиме вплив на інвестиційні рішення наступного року.
Довідка УНІАН. Згідно з даними провідних українських бірж, за період із 1 січня до 25 грудня 2012 року індекс акцій ПФТС упав до 324,79 з 534,43 пунктів, або на 39,23%, а індекс Української біржі впав до 936,1 із 1 472,78 пунктів, або на 36,44%.
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