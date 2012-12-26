Кількість угод на світовому ринку злиттів і поглинань в 2012 році знизилася на 12%

Кількість угод на світовому ринку злиттів і поглинань в 2012 р. знизилася порівняно з попереднім роком на 12%, їхня загальна вартість зменшилася на 8%, йдеться у дослідженні «Ернст енд Янг», який має УНІАН.

Як сказано у дослідженні, загальна вартість угод знизилася на 47% з рекордних 4,3 трлн дол., зафіксованих у 2007 р., до прогнозних 2,25 трлн дол., а їхня кількість зменшилася на 21% з 46,7 тис. в 2007 р. до 36,8 тис. у 2012 році.

Як зазначають в «Ернст енд Янг», макроекономічні проблеми, в тому числі тривала криза єврозони і загроза «фінансового обриву» в США, утримували компанії розвинених країн від укладення угод злиття і поглинання.

«Настрої на ринку M&A в 2012 році можна охарактеризувати, передусім, як вкрай насторожені. Дев'ять з десяти міжнародних компаній як і раніше відчувають на собі негативні наслідки кризи єврозони. У 2012 році цей вплив став причиною зниження активності угод злиття і поглинання навіть у багатьох країнах з перехідною економікою, де раніше спостерігався підвищений інтерес до таких операцій", - зазначив заступник керівника глобальної практики «Ернст енд Янг» з надання консультаційних послуг з операцій Піп МакКрості.

За його словами, в 2013 р. навряд чи варто очікувати зростання активності, особливо якщо не вдасться знайти надійного довгострокового рішення проблеми «фінансового обриву» в США.

Довідка УНІАН. Компанія «Ернст енд Янг» (Ernst & Young) є однією з чотирьох провідних міжнародних компаній, яка надає послуги в галузі аудиту, оподаткування, консультаційного супроводу транзакцій та інших питань ведення бізнесу. В Україні компанія Ernst & Young діє з 1991 року.