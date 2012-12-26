Вартість угод на українському ринку злиттів і поглинань в 2012 році знизилася більш ніж утричі

Середня вартість угод на українському ринку злиттів і поглинань (M&A) в 2012 р. знизилася порівняно з минулим роком більш ніж у три рази - до 83 млн дол. Про це заявив старший консультант відділу корпоративних фінансів і M&A «Ернст енд Янг» в Україні Станіслав Картавих, йдеться в дослідженні "Ернст енд Янг», який має УНІАН.

«Кризові явища у світі негативно позначилися на вартості угод українського M&A ринку. Середня вартість бізнесів на ринку M A в 2011 році становила 280 млн дол., в 2012-му - знизилася до 83", - зазначив він.

За словами С.Картавих, також збільшився розрив між заявленою вартістю угод і фактичною вартістю на час закриття. Кількість угод також істотно скоротилася, що відображає загальносвітові тенденції.

Як зазначив представник «Ернст енд Янг», інвестори та власники бізнесів залишаються вкрай стриманими в оцінках перспектив світової економіки, а також консервативно дивляться на розширення бізнесів шляхом поглинань. Водночас, за його словами, перетікання капіталів у країни групи БРІК свідчить про те, що сприятливий макроекономічний фон і довгострокові перспективи високих прибутків залучають інвесторів.

Як наголошується в дослідженні "Ернст енд Янг", стрімкий розвиток ринку M&A, що спостерігався у країнах БРІК з 2007 по 2010 рік, в 2012 р. припинився, однак вони як і раніше обганяють представників єврозони. У 2007 р. загальна вартість угод M&A в країнах БРІК становила лише 7% світового ринку. Аналогічний показник за 2012 дорівнює 15%. Загальна вартість угод M&A в єврозоні в 2007 р. становила 21% світового ринку, сьогодні цей показник впав до 11%.

Довідка УНІАН. Компанія «Ернст енд Янг» (Ernst & Young) є однією з чотирьох провідних міжнародних компаній, яка надає послуги в галузі аудиту, оподаткування, консультаційного супроводу транзакцій та інших питань ведення бізнесу. В Україні компанія Ernst & Young діє з 1991 року.

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