ДІУ допускає зниження ставки рефінансування в 2013 році з 18 до 15%

Державна іпотечна установа (ДІУ) на початку 2013 року припускає зниження ставки рефінансування банків за іпотечними кредитами на 3 п.п., з 18% до 15% річних, повідомили УНІАН у прес-службі установи.

«Ми допускаємо, що на початку наступного року за сприятливих умов ставку рефінансування реально понизити до 15% річних, і робитимемо все можливе для цього», - сказав голова правління ДІУ Валентин Рибачук.

Крім того, він відзначив, що у 2013 році за сприяння ДІУ планується ввести в експлуатацію 14-15 житлових багатоквартирних будинків.

За даними прес-служби, з початку 2011 року ДІУ профінансувала добудову 27 будинків (загальною площею понад 400 тис. кв. м на 5,5 тис. квартир) на суму близько 700 млн грн. Станом на 25 грудня 2012 року введено в експлуатацію 14 будинків, ще 12 мають бути введені протягом поточного і наступного років.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа підвищила ставку рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками - партнерами ДІУ, з 11% до 18% річних у гривні.

Ставка рефінансування 11% діяла з 20 листопада 2010 року до 23 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.