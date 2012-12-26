Український фондовий ринок у середу виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 26 грудня, виріс на 0,42% - до 951,40 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 38,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 24,4 млн грн, на строковому ринку - 13,8 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери «Укрнафти» (+2,68%), Авдіївського коксохіму (+1,26%), "Укрсоцбанку" (+1,17%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,73% - до 322,64 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 566,4 млн грн, з них на облігації підприємств припало 400,6 млн грн, на ОВДП - 149 млн грн, на акції - 16 млн грн.