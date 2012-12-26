Гравці українського ринку акцій очікують новин зі США - експерт

Гравці українського ринку акцій в середу, 26 грудня, не поспішали проявляти активність, очікуючи того, як будуть розгортатися події навколо проблеми «бюджетного обриву» в США після завершення різдвяних свят.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

Він зазначив, що в четвер повинні поновитися переговори між республіканцями і демократами. Проте до Нового року, вочевидь, вдасться домовитися тільки про продовження пільг для пересічних американців.

За інформацією О.Кушнарьова, «торги на українському фондовому ринку в середу проходили у змішаному ключі. Перша половина дня на Українській біржі характеризувалася млявістю: індекс UX дрейфував біля кордону закриття попередньої сесії. Ринок знову був наданий сам собі. Європейські майданчики були закриті другий день поспіль, тому зовнішні орієнтири для руху відсутні».

Як підкреслив аналітик, з початком сесії у США український ринок дещо пожвавився. Індекс UX зміг закріпитися на позитивній території. Опублікована макростатистика носила другорядний характер і не мала впливу на динаміку торгів. Індекс виробничої активності ФРБ Річмонда в грудні впав до 5 пунктів проти 9 пунктів місяцем раніше. Водночас очікувалося, що значення показника становитиме 8 пунктів.

За словами О.Кушнарьова, серед представників індексного кошика Української біржі в середу найбільше зростання було зафіксовано в акціях «Укрнафти», які додали в ціні 2,68%. Краще за інших виглядали акції Авдіївського КХЗ (+1,26%), "Укрсоцбанку" (+1,17%), Єнакіївського МЗ (+1,07%), "Донбасенерго" (+1,01%). Втрати у першому ешелоні понесли папери "Центренерго" (-0,43%) і Алчевського МК (-0,37%).

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 26 грудня, виріс на 0,42% - до 951,40 пункта. Загальний обсяг торгів становив 38,3 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,73% - до 322,64 пункта. Загальний обсяг торгів становив 566,4 млн грн.

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