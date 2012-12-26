НКЦБФР чекає рішення Президента щодо новацій в оподаткуванні на фондовому ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) чекає рішення глави держави щодо новацій в оподаткуванні операцій з цінними паперами, що викликало критику ринку, повідомили в середу на прес-конференції представники державного регулятора.

«Поки що закони не підписані. Комісія не може вжити жодних дій і чекає офіційної позиції Президента», - сказав директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Максим Лібанов. «Нацкомісія з цінних паперів складно відноситься до введення акцизного збору з операцій з цінними паперами», - додав чиновник.

На початку поточного місяця Верховна Рада попереднього скликання внесла зміни до податкового законодавства щодо оподаткування операцій на фондовому ринку. Відповідно до цих змін на позабіржові операції з цінними паперами пропонується ввести податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. Водночас біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, із цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, з сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, із цільовими облігаціями від цього податку звільнені.

З критикою цих новацій виступили професійні організації, що працюють на ринку, включаючи Асоціацію українських банків та Українську асоціацію інвестиційного бізнесу.

Голова комітету Нацкомісії з питань моніторингу, пруденційного і консолідованого нагляду та інформаційної політики на фондовому ринку Костянтин Кривенко також повідомив журналістам, що держрегулятор з 1 січня 2013 року планує почати процес повного переходу на електронний обмін інформацією з учасниками ринку. Комісія вже завершила тестування електронної системи моніторингу фондового ринку.

«З 1 січня ми повністю готові приймати звітність у новому форматі, відповідна інформація доведена до всіх учасників ринку... Комісія в перші місяці буде з розумінням ставитися до учасників ринку, які з технічних причин не зможуть подавати звітність в електронній формі, але це не означає, що буде дозволено нічого не робити», - сказав Кривенко.

Директор департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Нацкомісії Алла Папаїка повідомила, що в рамках процесу стимулювання публічних розміщень цінних паперів держрегулятор затвердив концепцію і розробив відповідний законопроект.

За її словами, Держкомісія пропонує скасувати чинні обмеження для публічних розміщень акцій. Зазначені норми, зазначила Папаїка, розширять можливості доступу на ринок капіталу для компаній, що потребують залучення додаткових інвестицій.