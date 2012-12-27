Німеччина може продати великі компанії, щоб збалансувати бюджет

Міністр економіки Німеччини Філіп Реслер (Philipp Roesler) запропонував уряду продати частки держави у великих компаніях, пише Lenta.ru з посиланням на Die Welt. У розпорядженні видання опинився документ з планами Реслера. На його думку, державі необхідно позбавитися від часток у комерційних підприємствах, а також фінансових установах. Представник міністерства підтвердила існування такого документа Wirtschaftswoche, однак відмовилася його коментувати.

Ніяких конкретних дій Реслер не пропонує. Він закликає якомога скоріше скликати експертну комісію, щоб розробити чіткий план. На думку міністра, такі заходи дозволять вже до 2016 року збалансувати бюджет.

Держава в Німеччині володіє істотними частками в цілій низці крупних компаній і банків. Зокрема, влада розпоряджається 16,9% часток банку KfW і статутним капіталом 1,8 мільярда євро. Крім того, частка держави в телекомунікаційної компанії Deutsche Telekom становить 14,8%, а статутний капітал - 1,67 мільярда євро.

У випадку із залізничною компанією Deutsche Bahn федеральна влада розпоряджається 100 відсотками акцій і статутним капіталом 2,1 мільярди євро. Крім цього, держава володіє частками в поштовій службі Deutsche Post, аеропортах Берлін-Шенефельд, Кельн-Бонн і Мюнхен, а також службі забезпечення безпеки польотів і компанії операцій з нерухомістю TLG Immobilien.