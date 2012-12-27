Обсяг торгів цінними паперами в Україні зріс на 6%

Обсяг торгів цінними паперами в Україні за підсумками 11 місяців 2012 року виріс на 12,65 млрд грн, або на 6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 229,66 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Найбільший обсяг торгів серед всіх фінансових інструментів був зафіксований з державними облігаціями - 157,73 млрд грн, або 68,68% від загального обсягу виконаних біржових договорів, друге місце в загальному обсязі операцій з цінними паперами займають операції з акціями - 21,93 млрд грн, що становить 9,55% від загального обсягу.

За січень-листопад 2012 комісією зареєстровано емісії акцій загальним обсягом 45,23 млрд грн, що на 8,58 млрд грн менше, ніж за аналогічний період 2011 р. Сумарний обсяг зареєстрованих з початку року випусків облігацій становить 29,08 млрд грн, що на 5,2 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Протягом одинадцяти місяців цього року загальний обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів становив 13,62 млрд грн, що на 5,25 млрд більше, ніж за 11 місяців 2011 р. Обсяг випусків цінних паперів пайових інвестиційних фондів скоротився більш ніж утричі - якщо за січень-листопад минулого року він становив 57,69 млрд грн, то за аналогічний період 2012 року він становив 16,89 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами за підсумками 2011 року збільшився порівняно з попереднім роком майже вдвічі - до 235,8 млрд грн.

Найбільші обсяги торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом минулого року були зафіксовані з державними облігаціями України - 99,1 млрд грн (42% від загального обсягу виконаних біржових контрактів) та акціями - на суму 79,4 млрд грн (або 33,7 %).

Комісією минулого року було зареєстровано 558 випусків акцій на суму 57,79 млрд грн, що на 17,2 млрд грн більше, ніж у 2010 р. Крім того, регулятор зареєстрував 209 випусків облігацій підприємств на суму 35,7 млрд грн, що порівняно з 2010 роком більше на 26,2 млрд грн.