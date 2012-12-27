Український фондовий ринок у четвер виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 27 грудня, виріс на 0,54% - до 956,56 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 33,7 млн ​​грн, з них на фондовому ринку - 17 млн ​​грн, на строковому ринку - 16,6 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+2,98%) та Алчевського меткомбінату (+1,85%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,43% - до 327,26 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 220,2 млн грн.