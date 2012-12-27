Український фондовий ринок у четвер виріс
17:56, 27 грудня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 27 грудня, виріс на 0,54% - до 956,56 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 33,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 17 млн грн, на строковому ринку - 16,6 млн грн.
Лідерами підвищення стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+2,98%) та Алчевського меткомбінату (+1,85%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,43% - до 327,26 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 220,2 млн грн.
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