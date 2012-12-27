Банки та податкова знайшли компроміс за одним зі спірних питань щодо цінних паперів

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) заявляє про врегулювання спірного питання щодо обмеження врахування від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами під час розрахунку податку на прибуток. Про це УНІАН повідомила прес-служба НАБУ.

«НАБУ повідомляє учасникам фондового ринку про затвердження Державною податковою службою України (нині Міністерство доходів і зборів України - УНІАН) Наказу №1160 від 21 грудня 2012 року. Згідно з Наказом, втрачають чинність узагальнюючі податкові консультації щодо порядку оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на фондовому ринку, затверджені наказами ДПСУ від 5 липня 2012 №579 і №573. Крім того, низка листів ДПСУ з цього питання повинні застосовуватися в частині, яка не суперечить Наказу», - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, йдеться про лист ДПСУ № 320/0/71-12/15-1217 від 9 серпня 2012 року. «Про відображення негативного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012-2015 роках». Чотири місяці тому цей документ викликав негативну реакцію учасників фінансового і фондового ринків України, які вказували на невідповідність цього листа положенням податкового законодавства, а саме: обмеження визнання у майбутніх податкових періодах витрат на придбання цінних паперів, що зробило б негативний вплив на політику державних запозичень; загрозу збитковості операцій з державними цінними паперами для потенційних інвесторів.

Зокрема, ДПСУ зазначеним листом від 9 серпня 2012 встановила, що платники податків (з доходами за 2011 рік 1 млн грн і більше), починаючи з першого півріччя 2012 року, під час розрахунку податку на прибуток можуть враховувати тільки 25% негативного результату операцій з цінними паперами та деривативами.

НАБУ спільно з Асоціацією «Українські фондові торгівці» (АУФТ) та Асоціацією платників податків України (АППУ) були змушені звернутися з відкритим листом до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, оскільки вважали тлумачення відповідних положень Податкового кодексу України, викладених у листі ДПСУ, такими, що не відповідають вимогам податкового законодавства. Це також неодноразово було предметом гострого обговорення на засіданнях Комітету НАБУ з питань оподаткування та обліку і Клубу головних бухгалтерів (КГБ).

«Нам приємно, що податківці прислухалися до думки учасників ринку, які змогли професійно, злагоджено і переконливо викласти свої аргументи. Це приклад успішної взаємодії бізнесу та держави», - цитує прес-служба виконавчого директора НАБУ Сергія Мамедова.

Довідка УНІАН. Незалежна асоціація банків України (НАБУ) була створена 4 листопада 2011 року. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті асоціації, сьогодні її членами є 98 кредитно-фінансових установ.