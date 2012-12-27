Введення податку на операції з цінними паперами прибере з ринку «сміттєві папери» - Клименко

Ухвалення закону про акциз на операції з цінними паперами не призведе до додаткового навантаження на реальний сектор економіки, а очистить ринок від «сміттєвих паперів» і підштовхне його до цивілізованих умов роботи. Про це в інтерв'ю журналу «Эксперт» сказав міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

«Жодного додаткового навантаження на реальний сектор економіки за рахунок введення акцизного податку не буде. Просто з ринку підуть «сміттєві папери», оскільки навіть за такої мінімальної ставки застосування схем втратить економічну доцільність. Ми, навпаки, підштовхнули ринок до цивілізованих умов роботи і дали стимули для розвитку бірж», - сказав О.Клименко.

За його словами, сам факт розробки закону про введення акцизу зустрів колосальний опір, проте документ – спроба навести лад. «На українському фондовому ринку сьогодні оборот становить 2,2 трильйона гривень. І лише 150 мільйонів гривень сплачених податків. Так, ми зустріли колосальний опір, коли розробляли цей документ. Ніхто не вірив, що зможемо почати боротьбу з тіньовими схемами, які були на фондовому ринку. Але ми наводимо лад», - запевнив міністр.

За його словами, в законі чітко встановлені акцизні ставки, які на вимогу бізнесу були зменшені. «Якщо папери торгуються на біржі, то діє нульова ставка з обороту. Хочете працювати за межами біржі - питань теж немає. Підприємець може заплатити півтора відсотки з обороту і торгуватися. При цьому ми пішли назустріч учасникам ринку і скоротили спочатку запропоновану ставку для позабіржових операцій з трьох до півтора відсотків», - сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Верховна Рада попереднього скликання внесла зміни до податкового законодавства щодо оподаткування операцій на фондовому ринку. Відповідно до цих змін на позабіржові операції з цінними паперами пропонується ввести податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості цінних паперів, що реалізуються. При цьому біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, з цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, з сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, з цільовими облігаціями від цього податку звільнені. На даний момент ухвалений Верховною Радою закон перебуває на підписанні у Президента України.