Ступінь невизначеності для фондових ринків у 2013 році зменшиться - експерти

Ступінь невизначеності для фондових ринків у новому 2013 році зменшиться, насамперед завдяки програмам кількісного пом'якшення, вжитим урядами західних країн.

Такий прогноз висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

Як сказано в огляді, «минаючий 2012 рік виявився більш драматичним, ніж очікувалося. Світова економіка опинилася майже на краю лиха. Наразі експерти не можуть вгадати, які кроки зроблять політики в останні дні року, що минає, щоб все ж таки уникнути сценарію «бюджетного обриву». Водночас звучить дедалі більше міркувань про те, що станеться з економікою США, якщо «обрив» все ж таки відбудеться».

За словами аналітиків, зазвичай торги в останній торгівельний тиждень року протікають мляво, однак у цьому році можливі досить сильні коливання ринку залежно від того, як будуть розгортатися дебати навколо «бюджетного обриву».

Аналітики також вважають, що питання «бюджетного обриву» було, зокрема, рушійною силою ринків на минулому тижні (останньому повноцінному торговому тижні року - УНІАН). Коли стало зрозуміло, що переговори між Білим домом і республіканцями зайшли у черговий глухий кут, реалізація «бюджетного обриву» стала цілком вірогідною.

Як відзначають аналітики, ринки акцій почали тиждень 17 - 21 грудня на підйомі, оскільки здавалося, що позиції Білого дому і республіканців на переговорах зблизилися. Президентська адміністрація запропонувала скасувати податкові пільги для американців з доходами понад 400 тис. доларів на рік, тоді як раніше наполягала на порозі 250 тис. У відповідь республіканці виступили з так званим «планом Б», що передбачає скасування пільг для осіб, які отримують понад 1 млн доларів на рік.

Аналітики підкреслюють, що до кінця минулого тижня стало зрозуміло, що Президент США Барак Обама заблокує «план Б», оскільки передбачувані ним заходи не призведуть до істотного збільшення бюджетних коштів. І американські, і європейські ринки закрилися в п'ятницю, 21 грудня, в червоній зоні, однак завдяки оптимізму попередніх торгових днів тижневий результат провідних ринків виявився позитивним.

Як повідомлялося, Обама закликав республіканців і демократів "охолонути" за час різдвяних канікул і заявив, що повернеться в столицю США в четвер, 27 грудня, коли у Вашингтоні збереться Конгрес, для вирішення питання "фіскального обриву".