Канадська EastCoal залучила 9,5 млн фунтів у результаті розміщення на Лондонській фондовій біржі

Вугледобувна канадська компанія EastCoal з активами в Україні залучала 9,5 млн фунтів у результаті розміщення 77 млн ​​805,078 тис. акцій на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, ціна кожної акції становила 0,1221 фунта.

Також компанія повідомляє, що планує приступити до виробничого видобутку вугілля на шахті «Вертикальна» (Донбаський регіон), право на розробку якої компанія отримала ще в 2009 році, вже в першому кварталі наступного року.

Довідка УНІАН. Компанія EastCoal Inc - великий канадський інвестор, публічна акціонерна компанія, зареєстрована на фондовій біржі Торонто під індексом ECX (www.eastcoal.ca). З моменту заснування в 1984 році компанія займалася освоєнням мідно-золотоносних родовищ у Канаді, а з початку 2000-х приступила до реалізації проектів з видобутку вугілля.

Компанія EastCoal Inc є одним з найбільших іноземних інвесторів вугільної галузі в Україні.

Сьогодні компанія реалізує проект з розвитку шахти «Вертикальна» (шахта ім. В.Володарського) (сел. Володарськ, Луганська обл.). Наприкінці вересня 2011 EastCoal Inc придбала контрольну частку в статутному капіталі ТОВ "Інтер-Інвест вугілля", основним активом якого є шахта «Марія Глибока» (шахта «Менжинська») (м. Первомайськ, Луганська обл.), де ведеться видобуток коксівного вугілля.

EastCoal Inc очікує, що до 2016 року вугільні шахти в Україні, які належали їй, зможуть щорічно видобувати близько 5 млн тонн вугілля. Також компанія висловлює зацікавленість у придбанні нових вугледобувних підприємств в Україні.