Обсяги торгів на Українській біржі залишаються на мізерному рівні - експерти

Обсяги торгів на Українській біржі в цей час залишаються на мізерному рівні.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхньою інформацією, індекс UX більшу частину торгів четверга, 27 грудня, перебував у зоні росту, що перевищує 1%. Під закриття на зовнішньому негативі ринок провалився, проте зберіг незначне зростання. На спекулятивному попиті в лідери зростання вийшов Aвдіївський КХЗ (+3,1%), тоді як зростання більшості паперів становило близько одного відсотка.

Серед новин аналітики звернули увагу, що НБУ опублікував поліпшення показників дефіциту поточного рахунку в листопаді (-841 млн доларів). А втім, підсумковий показник за 11 місяців 2012 року залишається негативним і перевищує 7% від ВВП на 2012 рік.

На думку аналітиків, заява міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова про те, що результат переговорів з МВФ виявиться позитивним для України, справляє позитивний вплив на українські акції. Однак таке зростання слід вважати спекулятивним, оскільки шанси на виділення кредитування МВФ наразі невеликі.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 27 грудня, виріс на 0,54% - до 956,56 пункта. Загальний обсяг торгів становив 33,7 млн ​​грн.

Індекс ПФТС підвищився на 1,43% - до 327,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 220,2 млн грн.