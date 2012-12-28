ДІУ в 2012 році викупила 1231 кредит на 293,4 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) в 2012 році рефінансувала 1231 іпотечний кредит, наданий банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму 293,4 млн грн, повідомляється у прес-релізі ДІУ.

Зокрема, у грудні установа рефінансувала 198 кредитів на суму 45,7 млн грн.

«Окрім стимулювання ринку іпотеки, наступного року ми плануємо ввести в експлуатацію 15 будинків, профінансованих ДІУ в рамках програми підтримки будівництва. Ці заходи допоможуть покращити стан будівельної галузі, сприяти збереженню робочих місць і забезпечать громадян бажаними квадратними метрами», - сказав голова правління ДІУ Валентин Рибачук.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році ДІУ викупило у банків-партнерів 290 іпотечних кредитів на суму понад 76 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.