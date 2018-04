США переступлять лінію «фіскального обриву» з найменшими втратами - експерт

США переступлять лінію «фіскального обриву», однак виберуться з прірви з найменшими втратами.

Таку думку висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

Виходить, наголосив він, що «не такий страшний чорт, як його малюють» - що й продемонструвала динаміка ризикових активів у четвер, 27 грудня.

Як повідомив П.Ілляшенко, переговори американських політиків з питання подолання «фіскального обриву» часто порівнюють з явищем під назвою Game of chicken. Його можна уявити як змагання, в якому два автомобілі женуть назустріч один одному і програє той, хто зверне в сторону першим. Насправді ж ситуація більше нагадує іншу гру - Deal or No Deal (запит в YouTube за назвою миттєво прояснить ідею і правила гри), в якій секретом успіху є правильний розрахунок математичного очікування.

За словами аналітика, «якщо використовувати таке порівняння для аналізу ситуації, то стає очевидно, що представники республіканської партії вже відмовилися від найвигідніших пропозицій. Зрештою суміш політики і відчаю з великою ймовірністю може призвести до появи елемента «тільта» (втрати контролю над рішеннями під дією сильних емоцій) у поведінці представників цієї партії».

Це означає, що досягнення єдиної домовленості між політиками все так само малоймовірно, і вихід із ситуації буде поступовим - за рахунок окремих угод, підсумував П.Ілляшенко.