UCRA присвоїло облігаціям «Укртелекому» кредитний рейтинг «uaA»

«Українське кредитно-рейтингове агентство» (UCRA) присвоїло кредитний рейтинг «uaA» облігаціям серій D-F компанії «Укртелеком» з прогнозом «стабільний». Про це йдеться в повідомленні UCRA.

Крім того, рейтингове агентство підтвердило кредитний рейтинг «Укртелекому» і його облігацій серій N-Q на рівні «uaA».

Як повідомляв УНІАН, «Укртелеком» з 28 травня розпочав розміщення облігацій серій N-Q терміном обігу до 2017 року на загальну суму 600 млн грн

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (близько 9,6 млн абонентів), компанія також надає послуги Інтернет і мобільного зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%.

Чистий збиток «Укртелекому» за 2011 рік становив майже 136,6 млн грн. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) в 2011 року становив 8039,6 млн грн. Кількість працівників компанії - 63,3 тис. осіб.