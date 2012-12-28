Індекс Української біржі знизився на 0,80%, індекс ПФТС підвищився на 0,44%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 28 грудня, знизився на 0,80% - до 950,56 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 65,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 52,5 млн грн, на строковому ринку - 13 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-3,34%) і Єнакіївського метзаводу (-3,28%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,44% - до 328,69 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 114,3 млн грн, з них на ОВДП припало 76,2 млн грн, на акції - 34 млн грн.