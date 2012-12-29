Фізособа сконцентрувала 46% акцій банку «Київська Русь»

Фізична особа сконцентрувала 46% акцій банку «Київська Русь», що входить до групи великих фінансових установ України, повідомляє банк у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як сказано у повідомленні, компанія Sharp Arrow Holdings Limited (Кіпр) продала пакет акцій банку в кількості 16 630 079 штук, або 39,97% загальної кількості голосуючих акцій, акціонеру банку - фізичній особі, яка раніше володіла 10-відсотковим пакетом акцій банку. Ім'я цієї фізособи не називається.

Водночас офіційний сайт банку повідомляє, що єдиним акціонером - фізичною особою з часткою в розмірі 10,13% був Віктор Братко.

Продаж акцій відбувся на вторинному ринку.

Довідка УНІАН. АБ «Київська Русь» (м. Київ) зареєстровано Національним банком України у червні 1996 року. На сьогодні входить до другої групи банків за розміром активів за класифікацією НБУ.

У жовтні ц.р. Антимонопольний комітет України надав дозвіл фізичній особі на купівлю контрольного пакету акцій банку "Київська Русь" (м. Київ).

На 1 квітня 2012 року 39,97% акцій ПАТ «Банк «Київська Русь» володіла Sharp Arrow Holdings Limited (Кіпр), а 10,13% акцій банку прямо і 39,59% опосередковано володів Віктор Братко, ТОВ «Інвестиційна група «Базус», пряма участь, - 19,46%.

Чистий прибуток АБ «Київська Русь» в 2011 р. виріс проти показника 2010 року на 28% - до 7,3 млн грн.