Єхануров: план приватизації на 2013 рік цілком здійсненний

Виконання програми приватизації на 2013 рік цілком здійсненне і реальне, однак ціна об'єктів, виставлених на продаж, ймовірно, буде нижча за очікувану. Таку думку в коментарі УНІАН висловив екс-прем'єр-міністр України, екс-міністр оборони України Юрій Єхануров.

«Програма реальна, з урахуванням виставлених об'єктів, які дуже цікаві. Сумно, правда, що такі важливі об'єкти, як «Турбоатом», можуть піти з-під впливу держави. Однак фізично вони нікуди не дінуться. Хоча ту ціну, яку вони коштують, мабуть, не дадуть. Обстановка навколо країни така, що інвестори сюди не сильно рвуться. Значить, продавати об'єкти будемо за низькою ціною», - впевнений політик.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет 2013 року передбачає доходи від приватизації в обсязі 10 млрд грн аналогічно показнику 2012 року. Водночас за 11 місяців 2012 року від приватизації до бюджету реально надійшло близько 6 млрд грн, що становить 60% річного плану.

Серед об'єктів приватизації на 2013 рік називалися підприємства теплової генерації, обленерго, а також один з найбільших в Європі виробників енергетичного устаткування підприємство «Турбоатом». Водночас Фонд державного майна України поки що не веде підготовку до приватизації «Турбоатому».