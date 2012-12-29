ФДМУ продав останній держпакет акцій Харківської ТЕЦ-5 за 16 млн грн

Фонд державного майна України продав останній держпакет акцій у розмірі 5,38% однієї з найбільших в Україні теплоелектроцентралей Харківської ТЕЦ-5 за 15,921 млн грн.

Пакет акцій був реалізований за стартовою ціною - 1 грн за акцію. Ім'я покупця не розкривається.

Як повідомляв УНІАН, маловідома київська компанія «Укрістгаз» 7 листопада ц.р. перемогла в конкурсі з продажу 94,48% держпакета акцій найбільшої в Україні теплоелектроцентралі - Харківської ТЕЦ-5, заплативши за пакет 339 млн 900 тис. грн, що всього на 10,5 млн грн більше його початкової ціни (329,4 млн грн - УНІАН).

Відповідно до фіксованих умов конкурсу покупець, зокрема, повинен забезпечити протягом трьох років від дати переходу права власності на пакет акцій коефіцієнт використання встановленої електричної потужності теплоелектроцентралі до 67%, коефіцієнт використання встановленої теплової потужності до 45%.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

Збиток ТЕЦ-5 за підсумками 9 місяців 2012 р. становив 389,8 млн грн, кредиторська заборгованість - 493,5 млн грн, дебіторська заборгованість - 81,7 млн ​​грн.