Кіпрська компанія сконцентрувала 82,94% акцій VAB Банку

Компанія Quickcom Ltd (Кіпр) сконцентрувала 82,94% акцій VAB Банку, що входить до групи великих фінансових установ України, повідомляє банк у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як сказано у повідомленні, Quickcom Ltd збільшила пакет голосуючих акцій до 1 693 869 229 штук, або до 82,94%, з 1 088 034 315 акцій, або 67,69%, статутного капіталу.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2012 року VAB Банк збільшив статутний капітал на 27% - до 2,3 млрд грн.

У 2012 році VAB Банк двічі збільшував статутний капітал: раніше банк зареєстрував збільшення статутного капіталу на 600 млн грн - до 1,849 млрд грн. За словами голови правління VAB Банку Дениса Мальцева, на початку 2013 року банк має намір провести ще один додатковий випуск акцій.

Довідка УНІАН. VAB Банк працює на фінансовому ринку України з 1992 року.

Основним власником банку через компанію Quickcom Ltd (Кіпр) є український бізнесмен Олег Бахматюк. Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2012 року VAB Банк посідав 18-е місце серед 175-ти діючих банків за обсягами активів (12,761 млрд грн).