АМКУ дозволив СКМ придбати контрольні пакети «Єнакіївського коксохімпрому» і «Донецьккоксу»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії System Capital Management Limited (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, на придбання контрольного пакету акцій підприємств "Єнакіївський коксохімпром" і "Донецьккокс".

Про це УНІАН повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

Раніше УНІАН повідомляв, що СКМ придбала 40% акцій «Єнакіївського коксохімпрому» і 31,13% «Донецьккоксу», збільшивши свої пакети у статутних капіталах вказаних компаній до контрольних.

В результаті придбання група СКМ володіє 50% акцій «Єнакіївського коксохімпрому» і 69,81% «Донецьккоксу».

Довідка УНІАН. До групи компаній СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест», транспортно-експедиторська компанія «Лемтранс» та інші.

100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.