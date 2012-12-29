«Метінвест» збільшив до 100% свою частку в компанії «Ілліч-Сталь»

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, отримала повний контроль над компанією "Ілліч-Сталь".

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Збільшення частки «Метінвесту» в ПрАТ "Ілліч-Сталь", яке контролює діяльність одного з найбільших українських виробників металургійної продукції - Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, з 87,26% до 100% відбулося в результаті зменшення розміру статутного капіталу компанії.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року металургійна група «Метінвест» отримала чистий прибуток у розмірі 420 млн дол.

Консолідована виручка групи за цей період скоротилася до 9,777 млрд дол., що на 8% нижче показника дев'яти місяців 2011 року.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.