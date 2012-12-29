Акціонери KSG Agro схвалили викуп до 3,3% акцій

Варшава. Акціонери українського агрохолдингу KSG Agro S.A. на зборах 28 грудня схвалив викуп до 500 тис. власних акцій (3,3% статутного капіталу), повідомила компанія в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, викуп акцій, який компанія оголосила наприкінці листопада, підтримали власники 69,09% її паперів.

Компанія має намір купувати свої акції за ціною 1 до 25 злотих (1USD=3,1PLN) в одній або декількох транзакціях протягом 18 місяців.

На останньому закритті торгів папери компанії коштували 11,6 злот. за штуку.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді папери компанії KSG-Agro, що дебютувала на Варшавській фондовій біржі у травні минулого року, досягли історичного мінімуму своєї ціни - 8,81 злот. за акцію, що майже на 60% менше їхньої вартості у перший день торгів.

Найдорожче акції компанії коштували в травні 2011 року - майже 29 злотих.

За останніми даними, 65,66% KSG-Agro належать голові ради директорів компанії Сергію Касьянову (через ICD Investments S.A.), 10% - пенсійному фонду Generali OFE, 5,5% - ING OFE. Решта - free float.

Компанія працює в Дніпропетровській області на Сході України.