Газопостачальне підприємство «Одесагаз» планує залучити 51,714 млн грн в результаті розміщення простих іменних акцій.

Про це йдеться в повідомленні підприємства у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, підприємство має намір розмістити 1,8 млн акцій номіналом 28,73 грн за штуку, водночас пропонована ціна акцій становить 31 грн за штуку.

Також компанія зазначає, що з залученої суми 21,714 млн грн планується спрямувати на будівництво газопроводів, купівлю обладнання для проведення газифікації та забезпечення експлуатації газопроводів, 15 млн грн планується спрямувати на реконструкцію газопроводів і розрахунки з постачальниками.

Як раніше повідомляв УНІАН, Одеська аграрна компанія «Агропостачтрейдинг» придбала на фондовій біржі ПФТС 4,97% держпакет акцій газопостачального підприємства «Одесагаз».

Підприємство з газопостачання та газифікації «Одесагаз» (м. Одеса) спеціалізується на транспортуванні та подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

Наразі чотири компанії - «ЗЕМАРЕ Лтд», «РЕЙШУРЕ Лтд», «САМЕНКО Лтд» та VOREAN HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED - володіють однаковими - по 20,3% - пакетами акцій даного підприємства.