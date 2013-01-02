В Україні з цього року запроваджується оподаткування операцій з цінними паперами

В Україні набувають чинності положення закону «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків і зборів», яким вводиться оподаткування операцій з цінними паперами.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Президент України Віктор Янукович підписав цей закон, раніше прийнятий Верховною Радою України попереднього скликання.

Відповідно до положень закону, на позабіржові операції з цінними паперами вводиться податок у розмірі 0,1-1,5% вартості цінних паперів, що реалізовуються. При цьому біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, з цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, з цільовими облігаціями від цього податку звільнені.

З критикою цих новацій свого часу виступали професійні організації, що працюють на ринку, включаючи Асоціацію українських банків й Українську асоціацію інвестиційного бізнесу.

Водночас новопризначений міністр доходів і зборів Олександр Клименко упевнений, що введення закону про акциз на операції з цінними паперами не призведе до додаткового навантаження на реальний сектор економіки, а очистить ринок від «сміттєвих паперів» і підштовхне його до цивілізованих умов роботи.