В Україні вводиться в обіг фінансовий вексель для оформлення боргів

З 1 січня 2013 року набуло чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків і зборів», що передбачають введення фінансового векселя для оформлення заборгованості, зокрема бюджетної.

Закон доповнює положення Бюджетного кодексу та надає Кабінету Міністрів, Національному банку право визначати порядок обороту, обліку та розрахунків з використанням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов'язань, боргів перед бюджетом і бюджетного фінансування.

Крім того, закон встановлює порядок визначення фіктивності емітента цінних паперів, включення такого емітента до реєстру фахівцями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Державною податковою службою. Передбачається також можливість призупинення обігу емітованих цінних паперів в судовому порядку. Крім того, закон встановлює адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.

Фінансові векселі, як передбачається, будуть використовуватися при оформленні заборгованості з ПДВ, підтверджена сума якої, за офіційними даними Державної податкової служби, становить 5,5 млрд грн.

ДПСУ, яка незабаром увіллється в новостворене Міністерство доходів і зборів, очікує, що механізм введення казначейських векселів, як інструменту оформлення платежів з відшкодування ПДВ, запрацює вже в першому кварталі 2013 року. Міністр доходів і зборів Олександр Клименко стверджував, що фінансовий вексель буде вельми цікавим фінансовим інструментом для бізнесу.