Мінфін у січні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України в січні планує провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Про це йдеться в графіку розміщення ОВДП на січень, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 8, 15, 22 і 29 січня.

На аукціоні 8 січня інвесторам буду запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, а також номіновані у валюті держоблігації з терміном обігу 2 і 3 роки. Крім того, Мінфін запропонує 5-річні валютні ОВДП з можливістю дострокового погашення.

15 січня на аукціон будуть виставлені ОВДП з терміном обігу 1 і 3 роки, а також 3-річні індексовані держпапери.

На аукціоні 22 січня Мінфін має намір запропонувати лише стандартні ОВДП з терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років.

На останньому, запланованому на поточний місяць аукціоні 29 січня, планується продавати ОВДП терміном обігу 1 і 3 роки, 3-річні індексовані облігації, а також держпапери номіновані у валюті терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Мінфін провів лише один аукціон з продажу ОВДП 18 грудня, на якому розмістив дворічні папери на 48,2 млн дол.

Довідка УНІАН. Станом на 2 січня, обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 185,82 млрд грн, до того ж у власності НБУ перебували держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 66,05 млрд грн, нерезидентів - 5,44 млрд грн.