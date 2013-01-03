Світові фондові ринки позитивно відреагували на бюджетний компроміс у США

Світові ринки відповіли зростанням на укладення угоди про запобігання "фінансового обриву" в США, зокрема, індекс Dow Jones виріс при відкритті торгів на 1,8%, а європейські ринки піднялися в середньому на 2%, повідомляє BBC.

Заходи, які отримали прізвисько "фіскальний обрив", набули чинності в перший день Нового року після того, як закінчився термін дій податкових пільг, введених ще за президента Джорджа Буша.

Законопроект, підтриманий сенатом, ухвалили після тривалих переговорів між віце-президентом Джо Байденом і керівництвом республіканців.

Він передбачає підвищення податків для багатих американців. На досягнення угоди про заходи щодо скорочення федеральних витрат відведено ще два місяці.

Багато оглядачів висловлювали побоювання, що в разі провалу законопроекту американська економіка могла знову опинитися в рецесії.

Провал цієї угоди означав би негайне введення автоматичних заходів зі скорочення дефіциту федерального бюджету США і підвищення податків, що могло ввергнути найбільшу в світі економіку Америки в нову рецесію.

Досягнутий в останню хвилину компроміс відклав підвищення податків на 536 млрд доларів, а також зниження федеральних витрат на 109 млрд доларів.

Підвищення податків на заробітну плату є найзначнішою з цих заходів за обсягами зібраних коштів, кількістю платників податків, яких вона торкнеться, і впливу на економіку.

Такий податок стягується з усіх працюючих в США. Три роки тому адміністрація президента Барака Обами ввела скорочену ставку цього податку, знизивши її з 6,2% до 4,2% з метою стимулювання споживчого попиту.

На думку політиків і експертів, невирішеними залишаються два питання - розміри державного боргу та заходи щодо скорочення дефіциту федерального бюджету. Законодавцям надана відстрочка на два місяці для досягнення нового компромісу.

Соціальні витрати постійно зростають - у найближчі десятиліття, з виходом на спокій покоління, народженого після Другої світової війни, вони перетворяться в головну статтю витрат державної скарбниці США.

Більшість оглядачів попереджають, що нинішню компромісну угоду надасть дуже короткий і обмежений за масштабами вплив на стан світової економіки.

Компромісна угода містить поступку демократів - вони погодилися підняти межу доходів для підвищення податків до 400 тисяч доларів на рік. Спочатку вони вимагали межі в 250 тисяч.

Угода передбачає також відстрочку в два місяці на введення в дію раніше прийнятих автоматичних заходів зі скорочення федеральних витрат в обсязі 1,2 трильйона доларів.

Крім підвищення ставок прибуткового податку, угода передбачає: підвищення податку на спадщину з 35% до 40% на суми понад 5 млн доларів або 10 млн для сімейної пари, підвищення податків на капітал до 20%, яке торкнеться пенсійних фондів та інших форм інвестицій, продовження на рік виплати допомоги з безробіття, яке торкнеться два мільйони американців, продовження на п'ять років податкових кредитів, які введені в допомогу бідним і незаможним сім'ям.

Довідка УНІАН. Термін "фіскальний обрив" означає, що якщо б у США не було ухвалено нового закону, з 1 січня 2013 року одночасно повинні були вирости податки і скоротити державні витрати на загальну суму 600 млрд дол.

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