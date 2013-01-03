WIG-Ukraine закінчив 2012 рік 8,5% мінусом

Варшава. Індикатор вартості паперів українських компаній на Варшавській фондовій біржі індекс WIG-Ukraine закінчив минулий рік зниженням на 8,5%, закрившись поблизу мінімальних своїх значень з моменту його запуску в травні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, яка об'єднує одинадцять компаній з України, індекс завершив минулорічні торги на рівні 644,90 пунктів, що на близько 50 пунктів вище історичного мінімуму з травня минулого року.

Індекс WIG-Ukraine закінчив рік на негативній території на тлі понад 20% росту основних індексів Варшавської біржі.

Індикатор "блакитних фішок" додав за підсумками 2012 20,5%, індекс широкого ринку WIG - 26,8%, а індикатор вартості польських компаній WIG-Poland зріс на 28,2%.

На мінусі минулий рік закінчив ще індикатор вартості компаній з Центральної та Східної Європи WIG-CEE, що втратив близько 8%.

Індекс самих ліквідних компанії Варшавського фондового ринку, до якого входить український агрохолдинг Kernel, закінчив рік на рівні 2,618 тис. пунктів, що більш, ніж удвічі вище досягнутого в лютому 2009 року - після обвалу фондових ринків через світову економічну кризу - мінімуму на рівні близько 1,250 тис. пунктів.

Водночас WIG-20 перебуває значно нижче свого історичного максимуму близько 3,940 тис. пунктів, досягнутого в жовтні 2007 року.

Наприкінці минулого року дорожче, ніж на його початку, коштували папери чотирьох українських компаній, абсолютним лідером з яких виявився виробник молочних виробів Industrial Milk Company, що збільшив свою капіталізацію на 109%.

Також підвищилася ціна на акції сільськогосподарських Ovostar Union (+33%), Astarta (+6%) і Milkiland (+4%).

Лідерами падіння своєї вартості за підсумками минулого року виявилися втратили близько 75% виробник акумуляторів Westa і вуглевидобувна компанія Sadovaya Group.

Акції Сoal Energy, Agroton, KSG-Agro і Kernel наприкінці року коштували на 56, 46, 43 і 4 відсотки дешевше, відповідно.

Дебютувала на Варшавському фондовому ринку в серпні 2012 року KDM-Shipping коштувала до кінця року на 24% дешевше.

Довідка УНІАН. WIG-Ukraine, який починав 2012 рік на рівні близько 700 пунктів, досяг у минулому році свого максимального значення в червні - 831 пункт, а мінімум - 592 пункта в травні.

Варшавська біржа почала розраховувати індекс українських компаній з базових тисячі пунктів, і історичний максимум він досяг у червні 2011 року на рівні 999,75 пунктів.