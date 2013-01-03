Діяльність акціонерних товариств удосконалять

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку розробила законопроект про внесення змін до ряду законодавчих актів щодо діяльності акціонерних товариств і винесла його на розгляд Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Нацкомісії Дмитро Тевельов під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми розробили законопроект про удосконалення діяльності акціонерних товариств, який вносить зміни до цілого ряду законодавчих актів – зокрема про держреєстрацію підприємців, про аудиторську діяльність, про функціонування фондового ринку та ін.», - сказав Д.Тевельов.

За його словами, пропоновані нововведення стосуються удосконалення механізму викупу акцій у дрібних акціонерів, зокрема за допомогою поліпшення процедур ринкової оцінки вартості акцій, питань проведення зборів акціонерів шляхом заочного голосування й опитування, існування корпоративного секретаря. У законі також прописуються принципи і механізми надання інформації, а також її зміст.

«Цей закон покликаний врегулювати питання корпоративної культури і корпоративного управління, який далекий від кращих світових стандартів. Це відставання буде подолано. Ми змінюємо наші практики і норми і приводимо їх у відповідність до кращих світових стандартів», - наголосив Д.Тевельов.

Довідка УНІАН. Закон України «Про акціонерні товариства» було прийнято у вересні 2008 року. Закон визначає порядок створення, діяльності акціонерних товариств, їхній правовий статус, права та обов'язки акціонерів.