Нацкомісія не виключає зміни в закон про оподаткування операцій з цінними паперами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в найближчі півроку має намір відстежувати впровадження положень закону про оподаткування операцій з цінними паперами (Закон України № 5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо удосконалення адміністрування податків і зборів») та не виключає внесення змін до документа. Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, заявив глава Нацкомісії Дмитро Тевелєв.

«Власне закон несе чимало позитивних моментів. Є визнані всіма позитивні речі - про ведення бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами за міжнародними стандартами, стимулювання прозорого обігу цінних паперів. Але є і норми, що викликають питання. Ідеальним є тільки те, що дає нам Бог. Все, що пов'язано з руками і мізками вимагає доопрацювання і шліфування», - сказав Тевелєв.

До того ж він звернув увагу, що в кінцевій редакції законопроекту враховано велику кількість позицій і думок учасників ринку, значно пом'якшені жорсткі моменти і розширені позитивні речі. «Але треба подивитися, як закон буде реалізовуватися на практиці. Зрозуміло, що будуть потрібні доробки. У перші півроку ми побачимо, як закон працює, як будуть врівноважені всі моменти», - сказав глава Нацкомісії.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Верховна Рада попереднього скликання внесла зміни до податкового законодавства щодо оподаткування операцій на фондовому ринку. Відповідно до цих змін на позабіржові операції з цінними паперами пропонується ввести податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. До того ж біржові операції з державними і муніципальними цінними паперами, із цільовими облігаціями, з інвестиційними сертифікатами, з сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, із цільовими облігаціями від цього податку звільнені.

З критикою цих новацій виступили професійні організації, що працюють на ринку, включаючи Асоціацію українських банків та Українську асоціацію інвестиційного бізнесу.

Водночас новопризначений міністр доходів і зборів Олександр Клименко висловлював упевненість, що ухвалення закону про акциз на операції з цінними паперами не призведе до додаткового навантаження на реальний сектор економіки, а очистить ринок від «сміттєвих паперів» і підштовхне його до цивілізованих умов роботи.

29 грудня Президент України підписав закон, і його положення набули чинності з 1 січня 2013 року.