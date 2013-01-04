Індекс Української біржі знизився на 0,48%, індекс ПФТС підвищився на 0,38%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 4 січня, знизився на 0,48% - до 968,91 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 25,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 18,9 млн грн, на строковому ринку - 6,3 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери Авдіївського коксохімічного заводу (-3,21%) і "Укрнафти" (-2,99%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,38% - до 331,95 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 38,6 млн грн, з них на корпоративні облігації припало 38,5 млн грн, на акції - 0,11 млн грн.