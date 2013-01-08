WIG-Ukraine закінчив минулий тиждень зростанням 0,5%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine закінчив перший тиждень торгів нового року 0,49% плюсом, випередивши зростання головних індикаторів польського фондового ринку і закрившись на рівні 659,22 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські "блакитні фішки" завершили торги в минулу п'ятницю 0,08% зростанням на тлі 0,24% плюса індексу всього ринку WIG.

Минулого тижня подорожчали папери шести з одинадцяти українських компаній, що торгують своїми паперами у Варшаві, а лідером зростання став вуглевидобувачів Coal Energy (+13%).

Серед компаній, що зменшили свою капіталізацію, найбільше подешевшали папери українського виробника акумуляторів Westa (-5%).

Акції інших компаній закрилися в п'ятницю від 2,4% мінуса до 5% плюса.

Індикатор польських компаній WIG-Poland втратив за минулий тиждень піввідсотка на фоні 1,6% плюса індексу компаній з Центральної та Східної Європи WIG CEE.

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine закінчив минулий рік 8,5% мінусом на тлі понад 20% росту основних індикаторів польського фондового ринку, і наприкінці року дорожче, ніж на його початку, коштували акції тільки 4 компаній з України.

Довідка УНІАН. WIG-Ukraine, який починав 2012 рік на рівні близько 700 пунктів, досягнув у минулому році свого максимального значення в червні - 831 пункт, а мінімального - 592 пункти - у травні.

Варшавська біржа почала розраховувати індекс українських компаній з базових тисячі пунктів, і історичного максимуму він досяг у червні 2011 року на рівні 999,75 пункта.