Індекс UX минулого тижня виріс на 2,42% - до 973,58 пункта
Індекс українських акцій UX, що розраховується Українською біржею, за підсумками торгів на минулому тижні підвищився на 2,42% - з 950,56 до 973,58 пункта, повідомили в прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 3 по 4 січня становив 56,3 млн грн. Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за тиждень становив 16,7 млн грн.
Обсяг торгів цінними паперами за тиждень становив 39,5 млн грн. (з них обсяг торгів акціями - 38,5 млн грн).
Лідерами позитивного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Мотор Січ", вплив яких становив 9,66 індексних пункта, ПАТ "Центренерго" (2,84 пункти) і ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (1,61).
Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів за якими становив 3,9 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 2,3 млн грн, далі йде "Райффайзен Банк Аваль" - 0,7 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 39,15%, 22,97% і 7,31%, відповідно.