Індекс UX минулого тижня виріс на 2,42% - до 973,58 пункта

Індекс українських акцій UX, що розраховується Українською біржею, за підсумками торгів на минулому тижні підвищився на 2,42% - з 950,56 до 973,58 пункта, повідомили в прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 3 по 4 січня становив 56,3 млн грн. Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за тиждень становив 16,7 млн ​​грн.

Обсяг торгів цінними паперами за тиждень становив 39,5 млн грн. (з них обсяг торгів акціями - 38,5 млн грн).

Лідерами позитивного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Мотор Січ", вплив яких становив 9,66 індексних пункта, ПАТ "Центренерго" (2,84 пункти) і ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (1,61).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів за якими становив 3,9 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 2,3 млн грн, далі йде "Райффайзен Банк Аваль" - 0,7 млн ​​грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 39,15%, 22,97% і 7,31%, відповідно.