Схвалено Концепцію розвитку ринку облігацій. Найближчим часом документ буде оприлюднено

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила Концепцію розвитку ринку облігацій, повідомили УНІАН у прес-службі Нацкомфінпослуг.

За словами директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Алли Папаіки, підготовлена ​​комісією Концепція розвитку ринку облігацій врегулює, зокрема, введення біржових та інфраструктурних облігацій і такий важливий аспект, як порядок визначення та впорядкування наслідків визнання емітента боржником, що прострочив виконання зобов'язань за облігаціями. Серед інших нововведень, пропонованих документом, - розширення переліку інформації, що вказується в проспекті емісії облігацій, необхідність виділення із загального переліку облігацій таких, яким буде надано окремий статус, що передбачає їхнє розміщення та обіг виключно серед осіб, визнаних, відповідно до закону, кваліфікованими інвесторами , а також спрощення процедури реєстрації облігацій місцевих позик. Також Концепцією передбачається введення інституту загальних зборів власників облігацій та інституту платіжного агента, на якого покладається контроль за розрахунками при розміщенні, погашення облігацій і при виплаті процентного доходу за облігаціями.

Найближчим часом документ буде оприлюднено на офіційному сайті НКЦПФР.

Довідка УНІАН. За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, у січні-жовтні 2012 року держрегулятор зареєстрував 155 випусків корпоративних облігацій на загальну суму 22,5 млрд грн, що на 29% менше обсягу реєстрації за аналогічний період 2011 року.

Одночасно, Нацкомісія збільшила за цей період обсяг реєстрації обсягів випусків муніципальних облігацій. Були зареєстровані 11 випусків облігацій місцевих позик на 4,2 млрд грн у порівнянні з 490 млн грн за десять місяців 2011 року.

До того ж левову частку в загальному обсязі минулого року зайняв випуск облігацій Київської міської ради на 4,0 млрд грн. Свої облігаційні випуски в минулому році також здійснили міські ради Запоріжжя (на 50 млн грн), Кременчука (на 25 млн грн) і Дніпропетровська (на 10 млн грн).